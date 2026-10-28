Від Джеймса Бонда до Кена: Аліна Гросу оригінально показала, як змінився її син за пів року

Співачка Аліна Гросу відсвяткувала перші пів року життя свого сина Марка-Габріеля та влаштувала йому креативну зйомку. Зіркова матуся щомісяця підбирала для хлопчика нові образи, перетворюючи його на героїв культових голлівудських стрічок.

Своїми креативними ідеями артистка поділилася в інстаграмі. Виконавиця ретельно продумувала кожен лук малюка, а також підбирала відповідні повітряні кульки для фону, щоб максимально передати атмосферу фільму або серіалу.

У свій перший місяць крихітний Марк-Габріель позував у червоному костюмі Adidas, немов герой культових "Поганих хлопців". На другий – перетворився на стриманого джентльмена з "Гострих картузів", а у три місяці постав у сорочці та бежевих шортах – просто як персонаж комедії "Похмілля у Вегасі".

Чотири місяці відзначили ніжним блакитним комбінезоном у дусі фільму "Барбі", а на п'ятий хлопчик став справжнім "Агентом 007" у крихітному піджаку та сорочці. Пів року малюк зустрів уже в образі з фільму "Джентльмени" – у стильному картатому костюмі.

До речі, трохи раніше зіркова мама також показувала підписникам, на кого з рідних як дві краплі води схожий її первісток.