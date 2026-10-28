От Джеймса Бонда до Кена: Алина Гросу оригинально показала, как изменился ее сын за полгода

Своими креативными идеями артистка поделилась в Instagram. Исполнительница тщательно продумывала каждый наряд малыша, а также подбирала подходящие воздушные шарики для фона, чтобы максимально передать атмосферу фильма или сериала.

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В первый месяц жизни крошечный Марк-Габриэль позировал в красном костюме Adidas, словно герой культовых "Плохих парней". Во второй месяц он превратился в сдержанного джентльмена из "Острых козырьков", а в три месяца появился в рубашке и бежевых шортах – прямо как персонаж комедии "Мальчишник в Вегасе".

Четыре месяца отметили нежным голубым комбинезоном в духе фильма "Барби", а на пятый мальчик стал настоящим "Агентом 007" в крошечном пиджаке и рубашке. Полгода малыш встретил уже в образе из фильма "Джентльмены" – в стильном клетчатом костюме.

Кстати, чуть раньше звездная мама также показывала подписчикам, на кого из родных похож как две капли воды ее первенец.