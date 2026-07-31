Таємниця розкрита: Аліна Гросу зізналася, чому ретельно ховає батька свого сина від публіки

В українському шоубізі завжди повно інтриг, і одна з них – особисте життя Аліни Гросу. Ти ж точно пам'ятаєш, скільки пліток ходить навколо обранця співачки, якого вона не квапиться показувати своїм фанатам.

В інтерв'ю для kp.ua зіркова матуся зізналася, чому вкрай рідко ділиться сімейним контентом. Через таку таємничість у мережі вже тривалий час активно ширяться чутки, нібито артистка вдруге пішла під вінець із російським актором Романом Полянським.

Сама ж виконавиця пояснила, що зовсім не намагається грати в шпигунів. Вона просто залишила за собою право на приватність та спокій.

Я б не сказала, що приховую. Ми не живемо у режимі конспірації, не ховаємося від людей. Якщо хтось зустріне нас у місті – ми абсолютно спокійно можемо поспілкуватися чи сфотографуватися. Але чи маю я право не показувати чоловіка у своєму блозі? Звичайно, маю,

– заявила Аліна.

Аліна Гросу з чоловіком / фото з інстаграму

До речі, парочку дійсно неодноразово помічали разом на вулицях. Проте після попереднього публічного досвіду дівчина зробила певні висновки. Вона зрозуміла, що зайва увага лише ускладнює та псує взаємини.

Будь-яка сварка чи складний період одразу ставали приводом для обговорень, оцінок і висновків. Люди часто забувають, що артист – це насамперед звичайна людина. Ми теж можемо помилятися, сваритися, миритися, проходити непрості етапи у стосунках. Не все хочеться проживати разом із соціальними мережами,

– відверто зізналася зірка.

Аліна Гросу та Роман Полянський на архівному кадрі / фото з інстаграму

Крім того, знаменитість дуже переживає, щоб родинні перипетії не відволікали шанувальників від її музики.

Я часто співаю пісні про кохання, розставання, розбите серце й сильні переживання. Для мене дуже важливо, щоб слухач вірив цим історіям і проживав їх разом зі мною. Іноді надмірна відкритість особистого життя може відволікати від самої творчості,

– підкреслила співачка.

Не оминула увагою Аліна й тему материнства. Після появи на світ маленького сина Марка-Габріеля її будні кардинально змінилися. Проте вона не збирається відмовлятися від сцени, а успішно поєднує кар'єру та догляд за дитиною.

Зараз мій день – це постійний баланс. Насамперед я мама: погодувати, переодягнути, заколисати, погратися. Якщо потрібно їхати на запис пісні, зйомки чи інтерв’ю, мене дуже виручає моя родина. Допомагають чоловік, батьки, а також няня. Але мені дуже непросто залишати сина навіть на кілька годин,

– резюмувала Гросу.

Аліна Гросу також розкрила несподівану деталь у поведінці тримісячного сина та поділилася його першими маленькими досягненнями.