Як розповіла Аліна Гросу у своєму інстаграмі, 3-місячний син артистки, який має незвичайне ім'я, вже багато чого вміє. Співачка у сториз показала, як бавиться з первістком та перерахувала усі його досягнення.

У дописі Гросу розповіла, що малюк уже встиг опанувати кілька маленьких, але дуже важливих для батьків вмінь. За її словами, хлопчик перевертається, тисне на іграшку-кермо, вже вміє обурюватися тільки коли хоче спати чи їсти, ну і, як каже Аліна, найпрекрасніше – фліртувати. Саме ця мила деталь змусила прихильників співачки не стримувати емоцій та посмішок.



Що вміє син Аліни Гросу / скрин сториз

Окрім переліку дитячих досягнень, Гросу опублікувала ніжний кадр малюка в компанії своєї мами Ганни, лагідно назвавши хлопчика "бабусиною морквиночкою".



Син Аліни Гросу з бабусею / скрин сториз

Нагадаємо, що поява малюка на світ була для артистки непростою – пологи виявилися важкими, а сам хлопчик народився богатирем вагою майже п'ять кілограмів.

Батька дитини співачка й досі публічно тримає в таємниці, хоча в травні вони відзначили четверту річницю шлюбу. У мережі подейкують, що обранцем виконавиці є російський актор Роман Полянський, проте сама Аліна ці чутки не коментує.

Видно, як артистка не натішиться своїм материнством. Раніше вона зізналася, що буде зовсім іншою мамою на відміну від своєї та розповіла про свої методи виховання.