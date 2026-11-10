Аліна Гросу розкрила, як худне після народження сина, і заговорила про поповнення в родині

Співачка Аліна Гросу відверто розповіла про свою боротьбу із зайвими кілограмами після народження первістка. Зірка зізналася, що спорт і масажі не працюють без суворого підрахунку калорій, а також розсекретила плани на поповнення в родині.

Виконавиця у квітні 2026 року вперше стала мамою хлопчика Марка-Габріеля і відтоді намагається повернути звичну фізичну форму. Своїм підходом до харчування та головними труднощами на цьому шляху артистка поділилася у сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами Аліни, вона вже кілька разів успішно скидала вагу, але кілограми підступно поверталися назад. Головною запорукою успіху зірка вважає дисципліну та контроль харчування.

Ви всі знаєте цей секрет – це підрахунок калорій і не жерти, не їсти. Це найважче. Тому що спорт – ну можна підняти свою попу і піти на спорт, наприклад. Можна піти на масаж. Але якщо є профіцит калорій, нічого ви не скинете,

– поділилася артистка.

Гросу припускає, що на такі постійні коливання на вагах можуть впливати післяпологові гормональні зміни. Водночас вона самокритично не виключає, що іноді просто дає слабину через любов до смачної їжі.

Повірте, я вже декілька разів після пологів набирала назад. Я не знаю, чи то в мене гормональний фон чи як, чи то я просто їсти знову починала – я то скину все, що мені потрібно, то знову наберу,

– пояснила виконавиця.

Аліна Гросу про схуднення після пологів: дивіться відео онлайн

Окрім цього, знаменитість зачепила й тему материнства. Зараз доглядати за маленьким сином їй допомагають одразу дві няні, адже родина багато працює і намагається балансувати між кар'єрою та вихованням. Зупинятися на одній дитині Аліна не збирається і мріє стати багатодітною мамою трьох малюків, особливо чекаючи на дівчинку або двійнят.

Аліна Гросу про поповнення в родині: дивіться відео онлайн

Минулого місяця зіркова матуся оригінально відсвяткувала перші пів року життя Марка-Габріеля. Вона влаштувала сину креативну фотосесію в образах героїв культових голлівудських фільмів.