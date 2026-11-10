Алина Гросу рассказала, как худеет после рождения сына, и заговорила о пополнении в семье

В апреле 2025 года певица впервые стала мамой сына Марка-Габриэля и с тех пор пытается вернуть прежнюю физическую форму. Своим подходом к питанию и основными трудностями на этом пути артистка поделилась в сторис на своей странице в инстаграме.

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По словам Алины, она уже несколько раз успешно сбрасывала вес, но килограммы коварно возвращались обратно. Главным залогом успеха звезда считает дисциплину и контроль питания.

Вы все знаете этот секрет – это подсчет калорий и не обжираться, не переедать. Это самое сложное. Потому что спорт – ну, можно поднять свою попу и пойти заниматься спортом, например. Можно пойти на массаж. Но если есть избыток калорий, ничего вы не сбросите– поделилась артистка.

Гросу предполагает, что на такие постоянные колебания на весах могут влиять послеродовые гормональные изменения. В то же время она самокритично не исключает, что иногда просто сдается из-за любви к вкусной еде.

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Поверьте, я уже несколько раз после родов набирала вес обратно. Я не знаю, то ли у меня гормональный фон, то ли как, то ли я просто снова начинала есть – то я сброшу все, что мне нужно, то снова наберу– пояснила певица.

Кроме того, знаменитость затронула и тему материнства. Сейчас ухаживать за маленьким сыном ей помогают сразу две няни, ведь семья много работает и старается найти баланс между карьерой и воспитанием. Останавливаться на одном ребенке Алина не собирается и мечтает стать многодетной мамой троих малышей, особенно надеясь на девочку или двойняшек.

В прошлом месяце звездная мамочка и оригинально отпраздновала первые полгода жизни Марка-Габриэля. Она устроила сыну креативную фотосессию в образах героев культовых голливудских фильмов.