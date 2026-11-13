Аліна Гросу випустила новий трек Asti про дівчат, які не чекають першого кроку від чоловіків

Українська співачка Аліна Гросу (GROSU) потішила фанів запальною новинкою – танцювальним треком Asti.

Разом із піснею зірка одразу презентувала і кліп, який уже можна переглянути на її ютуб-каналі.

Це історія про впевнених у собі дівчат, які не чекають першого кроку від хлопців, а діють самі. Пісня закликає не ускладнювати життя правилами, не вигадувати хитрих стратегій і годинами не думати над кожним повідомленням. Іноді достатньо лише щирої усмішки, сміливого погляду та слів "привіт", щоб розпочати нову історію.

Трек вийшов драйвовим, легким та грайливим. Він ідеально підійде для вечірок або просто моментів, коли хочеться відкинути всі сумніви, відпустити контроль і насолодитися життям на повну.

GROSU – ASTI: дивіться кліп онлайн

До речі, українські артисти цими днями неабияк тішать гучними новинками. Так, нещодавно несподіваним дуетом здивували Klavdia Petrivna та гурт Ziferblat — музиканти представили спільний трек "По знайомим".