Алина Гросу выпустила новый трек Asti о девушках, которые не ждут первого шага от мужчин

Вместе с песней звезда представила и клип, который уже можно посмотреть на ее канале на YouTube.

Adv

популярные видео

Это история о уверенных в себе девушках, которые не ждут первого шага от парней, а действуют сами. Песня призывает не усложнять жизнь правилами, не придумывать хитрых стратегий и не размышлять часами над каждым сообщением. Иногда достаточно лишь искренней улыбки, смелого взгляда и слов "привет", чтобы начать новую историю.

Трек получился драйвовым, легким и игривым. Он идеально подойдет для вечеринок или просто моментов, когда хочется отбросить все сомнения, отпустить контроль и насладиться жизнью в полной мере.

GROSU – ASTI: смотрите клип онлайн

Кстати, украинские артисты в эти дни не перестают радовать громкими новинками. Так, недавно неожиданным дуэтом удивили Klavdia Petrivna и группа Ziferblat – музыканты представили совместный трек "По знакомым".