Алла Кудлай заступилася за похресницю Настю Каменських після скандальних заяв про кісту

Українська співачка Алла Кудлай висловилася про свою похресницю Настю Каменських, яка нещодавно опинилася в центрі мовного скандалу.

Артистка прокоментувала ситуацію в інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром".

Кудлай назвала Настю своєю улюбленою дівчинкою та розповіла, що вони досі спілкуються. За словами народної артистки, похресниця часто телефонує їй.

Настінька – моя улюблена дівчинка. Я її дуже люблю. Вона дуже талановита, красива, привітна. Вона завжди мені телефонує. Це моя похресниця. Вона дуже класна дівчинка,

– поділилася співачка.

Настя Каменських з мамою та хрещеною / Фото з інстаграм-сторінки kamenskux

Нагадаємо, що у вересні Настя Каменських опинилася в центрі мовного скандалу. Приводом для обговорень стало інтерв'ю співачки російській журналістці Катерині Гордєєвій. Під час розмови співачка пояснила, чому після початку повномасштабної війни знову почала розмовляти російською мовою.

За словами Каменських, приблизно пів року вона спілкувалася виключно українською. Однак у цей період у неї виникли проблеми з голосом. Під час концертного туру артистці діагностували кісту, через яку вона втратила голос і була змушена переносити виступи. Співачка розповіла, що звернулася до психолога, який нібито пов'язав проблеми зі здоров'ям зі зміною мови та порадив їй повернутися до російської. Сама Каменських пояснила це психосоматикою – впливом психологічного стану на фізичне самопочуття.

Такі слова викликали бурхливу реакцію в українських соцмережах. Користувачі критикували пояснення артистки, а її історія про кісту стала приводом для численних жартів і мемів.

Аллу Кудлай запитали, чи підтримувала вона Настю після резонансного інтерв'ю. Однак народна артистка не стала розповідати про їхні особисті розмови та відмовилася оцінювати слова похресниці.

Я не буду говорити. Це моя похресниця. У мене язик не повернеться нічого сказати. Бо я її знаю. А те, що там щось для чогось… Перемелеться – мука буде,

– сказала Кудлай.

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Тим часом співак Артем Пивоваров не залишився осторонь обговорень навколо Каменських. Під час одного з концертів у Вінниці артист пожартував на тему заяв колеги.