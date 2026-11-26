Минув місяць відтоді, як реп-виконавиця alyona alyona перенесла операцію зі зменшення шлунка.

За цей період артистці вже вдалося скинути 14 кілограмів. Тим часом в інстаграмі вона відверто підбила перші підсумки відновлення та показала, як загоюються сліди після втручання.

Зірка продемонструвала п'ять невеликих шрамів на животі й зізналася, що вони швидко затягуються та більше зовсім її не турбують.

За словами артистки, у неї відбулася повна харчова адаптація. Тепер вона чітко розуміє свої порції, не переїдає та уникає жирної їжі, адже організму просто важко її перетравлювати. Alyona Alyona розповіла, що найкраще її шлунок сприймає куряче м'ясо, варені яйця та знежирену молочну продукцію, таку як йогурти чи сир. Також у раціоні знаменитості багато простих українських овочів: буряк, морква, картопля, а броколі та цвітна капуста стали обов'язковою частиною меню.

Звичка закінчувати прийом їжі чимось солодким нікуди не зникла, тому співачка рятується шматочком банана або запеченим яблуком. З напоями ситуація складніша: через необхідність пити багато води та протеїну, за весь місяць вона лише двічі пила чай і один раз скуштувала розведений водою сік.

Виконавиця чесно зізналася, що іноді куштувала мікродози заборонених продуктів, аби зрозуміти реакцію організму, проте за весь місяць жодного разу не блювала. Вона помітила, що синтетична їжа з підсилювачами смаку більше не приносить колишньої ейфорії, а шлунок просто відмовляється її приймати.

Зірка наголосила, що хірургічне втручання вимагає величезної щоденної праці над собою.

Баріатрія – це не панацея. І це не якась чарівна пілюля, яку ти зробив, і ось воно. Ні. Це така сама важка робота,

– заявила alyona alyona.

Попереду в артистки поступове повернення до спорту та легких фізичних навантажень.

Водночас відомо, що лікарі встановили для alyona alyona суворе обмеження: найближчі два роки планувати вагітність не можна, оскільки організм має повністю адаптуватися та стабілізуватися після таких кардинальних змін.