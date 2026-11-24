У день операції вона важила 132 кілограми, а зараз стрілка ваг показує 118. Про це зірка відверто розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Adv

популярні відео

Виконавиця зізналася, що почувається чудово, а весь біль та дискомфорт після втручання вже забулися. Свій стан під час відновлення вона несподівано порівняла з пологами.

І як цікаво влаштований організм людини, жінки, який здатен забувати все болюче, важке, неприємне і вдавати, що цього ніби не було. Що якось воно було, але як сильно воно було – ти не пам'ятаєш цього абсолютно. Я відчуваю себе гарно. Я зараз можу провести порівняння, до речі – це буде вдале порівняння, хто б що не казав – із пологами. Тому що там також дуже-дуже сильно боляче, і організм забуває– поділилася реперка.

Alyona Alyona розсекретила свою вагу через місяць після операції зі зменшення шлунка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Alyona Alyona пояснила, що наважилася на операцію наприкінці жовтня, бо інші методи вже не допомагали. Спорт і спеціальні уколи для схуднення не давали стабільного ефекту, а шалений темп роботи та синдром дефіциту уваги й гіперактивності (РДУГ) заважали системно стежити за харчуванням. Хірургічне втручання стало для артистки способом узяти апетит під контроль і позбутися переїдання. Її головна мета – дійти до позначки у 80 кілограмів.

Водночас після операції є суворі обмеження: медики заборонили артистці вагітніти щонайменше найближчі два роки, аби організм зміг повноцінно відновитися та адаптуватися до змін.