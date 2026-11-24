В день операции она весила 132 килограмма, а сейчас стрелка весов показывает 118. Об этом звезда откровенно рассказала на своей странице в инстаграме.

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Исполнительница призналась, что чувствует себя чудесно, а вся боль и дискомфорт после операции уже забылись. Свое состояние во время восстановления она неожиданно сравнила с родами.

И как интересно устроен организм человека, женщины, который способен забывать все болезненное, тяжелое, неприятное и делать вид, что этого как будто и не было. Что-то это было, но насколько сильно – ты этого совершенно не помнишь. Я чувствую себя хорошо. Я сейчас могу провести сравнение, кстати – это будет удачное сравнение, кто бы что ни говорил – с родами. Потому что там тоже очень-очень сильно больно, и организм забывает– поделилась рэперша.

Alyona Alyona раскрыла свой вес через месяц после операции по уменьшению желудка / Скриншот из инстаграм-сторис

Alyona Alyona объяснила, что решилась на операцию в конце октября, потому что другие методы уже не помогали. Спорт и специальные уколы для похудения не давали стабильного эффекта, а бешеный темп работы и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) мешали систематически следить за питанием. Хирургическое вмешательство стало для артистки способом взять аппетит под контроль и избавиться от переедания. Ее главная цель – дойти до отметки в 80 килограммов.

В то же время после операции действуют строгие ограничения: врачи запретили артистке забеременеть, по крайней мере, ближайшие два года, чтобы организм смог полноценно восстановиться и адаптироваться к изменениям.