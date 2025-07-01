Учасниця "Супермами" посадила за кермо неповнолітнього та поскандалила з поліцією

Українська блогерка та учасниця реаліті-шоу "Супермама" Анастасія Чуйко ("Мамасіта") опинилася в центрі скандалу. Вона посадила за кермо автомобіля неповнолітнього та посварилася з поліціянтами.

Відповідна інформація почала поширюватися в телеграм-каналах, які також публікують відео та фото інциденту. Сама блогерка вже вийшла на зв'язок до підписників і прокоментувала скандал, передає Show 24.

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За інформацією, яку публікують у мережі, інцидент трапився вночі у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Поліція зупинила автомобіль Mazda 6, за кермом якого був неповнолітній, а у салоні – Анастасія Чуйко та малолітня дитина. Блогерка тримала в руках пляшку пива та була в стані алкогольно сп'яніння.

У мережі пишуть, що за кермом був неповнолітній похресник Чуйко, а на задньому сидінні – її налякала донька, яка плакала. Ймовірно, вони їхали на заправку за додатковою пляшкою пива.

На відео видно, як учасниця "Супермами" свариться з поліціянтами. В одного з них блогерка запитала: "Що з очима? Чому вони чорні й великі?" Схоже, Анастасія не розуміла, на яких підставах зупинили автомобіль.

Повідомляється, що на Чуйко склали два протоколи: ст. 130 КУпАП і ст. 126 ч. 2 КУпАП.

Блогерка також записала відео, де показалася заплаканою та заявила про складний період у житті. Анастасія не поділилась подробицями й сказала, що їй потрібен час. Крім того, зауважила, що це не хайп.

Анастасія Чуйко вийшла за зв'язок

Анастасія Чуйко вже записала низку інстаграм-сториз, де висловилася з приводу ситуації. Вона заявила, що поліціянти не мали права публікувала відео та фото з нею, а один із них нібито був в стані наркотичного сп'яніння.

Анастасія Чуйко про інцидент / У відео присутня нецензурна лексика і російська мова

Згодом блогерка опублікувала відео, в якому визнала, що була не права, коли поскандалила з поліціянтами. За словами Чуйко, вони намагалися адекватно вирішити ситуацію, яка трапилася, а вона їх провокувала.

Анастасія заявила, що їй соромно та попросила вибачення у поліціянтів. Блогерці також пояснили, що це не вони опублікували відео з нею. Чуйко додала, що буде відповідати перед законом за свій вчинок.

Зауважимо, що у відео учасниця "Супермами" спілкується російською мовою.

"Екіпаж, що був присутній на даному "заході", був гарний, єдиним неадекватом була я і крапка. Прошу вибачення у хлопців за свою таку поведінку – низько, підло і брудно", – написала блогерка під відео.