Соответствующая информация начала распространяться в телеграмм-каналах, которые также публикуют видео и фото инцидента. Сама блогер уже вышла на связь к подписчикам и прокомментировала скандал, передает Show 24.

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По информации, которую публикуют в сети, инцидент произошел ночью в городе Каменское Днепропетровской области. Полиция остановила автомобиль Mazda 6, за рулем которого был несовершеннолетний, а в салоне – Анастасия Чуйко и малолетний ребенок. Блогер держала в руках бутылку пива и была в состоянии алкогольного опьянения.

В сети пишут, что за рулем был несовершеннолетний крестник Чуйко, а на заднем сиденье – ее напугала дочь, которая плакала. Вероятно, они ехали на заправку за дополнительной бутылкой пива.

На видео видно, как участница "Супермамы" ссорится с полицейскими. У одного из них блогер спросила: "Что с глазами? Почему они черные и большие?" Похоже, Анастасия не понимала, на каких основаниях остановили автомобиль.

Сообщается, что на Чуйко составили два протокола: ст. 130 КУоАП и ст. 126 ч. 2 КУоАП.

Блогер также записала видео, где показалась заплаканной и заявила о сложном периоде в жизни. Анастасия не поделилась подробностями и сказала, что ей нужно время. Кроме того, заметила, что это не хайп.

Анастасия Чуйко вышла за связь

Анастасия Чуйко уже записала ряд инстаграм-сториз, где высказалась по поводу ситуации. Она заявила, что полицейские не имели права публиковала видео и фото с ней, а один из них якобы был в состоянии наркотического опьянения.

Анастасия Чуйко об инциденте / В видео присутствует нецензурная лексика и русский язык

Впоследствии блогер опубликовала видео, в котором признала, что была не права, когда поскандалила с полицейскими. По словам Чуйко, они пытались адекватно решить ситуацию, которая случилась, а она их провоцировала.

Анастасия заявила, что ей стыдно и попросила прощения у полицейских. Блогеру также объяснили, что это не они опубликовали видео с ней. Чуйко добавила, что будет отвечать перед законом за свой поступок.

Заметим, что в видео участница "Супермамы" общается на русском языке.

"Экипаж, присутствовавший на данном "мероприятии", был хорош, единственным неадекватом была я и точка. Прошу прощения у ребят за свое такое поведение – низко, подло и грязно", – написала блогер под видео.