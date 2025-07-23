Стала відома причина смерті української акторки Анастасії Добриніної

21 липня померла акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Жінці було лише 42 роки.

У пресслужбі театру розкрили причину смерті Добриніної. Пише Show 24 з посиланням на ТСН.

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Журналісти ТСН звернулися за коментарем до пресслужби Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де працювала Анастасія Добриніна. Вони запитали, що стало причиною смерті акторки та чи буде церемонія прощання в театрі.

Анастасія Добриніна пішла із життя передчасно після тривалої хвороби. Це болісна втрата для всього театрального колективу, для глядачів, колег, усіх, хто знав і цінував її талант. Прощання відбудеться у родинному колі,

– повідомили у пресслужбі.

Близькі Анастасії хочуть зберегти приватність у складний час. У театрі попросили поставитися з розумінням до їхнього рішення. Представники пресслужби подякували за повагу та співчуття.

Коротко про Анастасію Добриніну

Анастасія Добриніна народилася 14 листопада 1982 року в Києві. У 2004 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Навчалася на курсі Олега Шаварського.

З 2004 році працювала у театрі імені Івана Франка. Акторка грала у таких виставах: "Житейське море", "Комедія на руїнах", "Незрівнянна", "Весілля Фігаро", "Кайдашева сім'я".

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