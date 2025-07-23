В пресс-службе театра раскрыли причину смерти Добрыниной. Пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Журналисты ТСН обратились за комментарием к пресс-службе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где работала Анастасия Добрынина. Они спросили, что стало причиной смерти актрисы и будет ли церемония прощания в театре.

Анастасия Добрынина ушла из жизни преждевременно после продолжительной болезни. Это болезненная потеря для всего театрального коллектива, для зрителей, коллег, всех, кто знал и ценил ее талант. Прощание состоится в семейном кругу,

– сообщили в пресс-службе.

Близкие Анастасии хотят сохранить приватность в сложное время. В театре попросили отнестись с пониманием к их решению. Представители пресс-службы поблагодарили за уважение и сочувствие.

Коротко об Анастасии Добрыниной

Анастасия Добрынина родилась 14 ноября 1982 года в Киеве. В 2004 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Училась на курсе Олега Шаварского.

С 2004 году работала в театре имени Ивана Франко. Актриса играла в таких спектаклях: "Житейское море", "Комедия на руинах", "Несравненная", "Свадьба Фигаро", "Кайдашева семья".

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