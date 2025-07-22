Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
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Так, в соцсетях театральное сообщество отметило, что Добрынина преждевременно ушла из жизни 21 июля 2025 года.
Анастасия была неотъемлемой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль,
– написали в соцсетях Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Что известно об Анастасии Добрыниной?
- Будущая актриса родилась в Киеве. Ее дедушка и отец были актерами, а мама работает в театре – руководит литературным отделом.
- В 2004 году Анастасия закончила университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (курс Олега Шаварского) и начала работать в театре имени Франко.
- Она играла бабу Палажку в спектакле "Кайдашева семья", Фаншетту в "Свадьбе Фигаро", а также роли в пьесах "Несравненная", "Комедия на руинах" и "Житейское море".