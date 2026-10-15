Колишня учасниця "ВІА Гри" Кожевнікова показала перші фото з донькою вдома після виписки

Колишню учасницю гурту "ВІА Гра" Анастасію Кожевнікову виписали з пологового будинку разом із новонародженою донькою Вів'єн.

Співачка в інстаграмі поділилася з підписниками фотографіями з виписки та розповіла, як минули перші дні вдома після повернення з пологового.

Так, Кожевнікова показала, як донечка вперше їхала в автокріслі.

Донька Анастасії Кожевнікової / Фото з інстаграму співачки

Вдома на артистку й доньку чекала святково прикрашена кульками квартира. До їхнього повернення оселю підготували, а Анастасію привітали з народженням малечі численними букетами квітів.

Анастасія Кожевнікова показала квіти, які їй подарували на народження доньки / Фото з інстаграму співачки



Анастасія Кожевнікова вдома з донькою / Фото з інстаграму співачки

Водночас після виписки мамі з донькою довелося знову відвідати лікарню. Як розповіла Анастасія, наступного дня вони повернулися до медичного закладу через підвищений рівень білірубіну в новонародженої. Зараз маленька Вів'єн уже вдома, однак їй і далі потрібна фототерапія, яка допомагає знизити рівень білірубіну.

Донька Анастасії Кожевнікової / Фото з інстаграму співачки

Тиждень як я народила. Він дуже швидко минув. Не просто, відверто кажучи: перші чотири дні – як зомбі,

– зізналася артистка.

Анастасія Кожевнікова розповіла про самопочуття після пологів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, донька Анастасії Кожевнікової з'явилася на світ 7 жовтня 2026 року. Раніше співачка розповіла про складні пологи.