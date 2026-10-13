Своїми емоціями та пережитим досвідом артистка поділилася з підписниками в інстаграмі. Усе почалося посеред ночі з раптового відходження вод, після чого подружжя негайно вирушило до лікарні. Дорогою пролунала сирена, проте медичний заклад мав повністю облаштоване сховище з пологовими залами.

Анастасія була рішуче налаштована на природну появу малюка без знеболення. Вона мріяла про народження у воді та стрибки на фітболі під спокійну музику. Однак реальність внесла свої жорсткі корективи.

Але вже на розкритті 3 сантиметри я зрозуміла, що витримати для мене це неможливо! Дівчата, епідуральна анестезія – благодать,

– зізналася співачка.

Після відбою тривоги породіллю перевели до звичайної зали, де почався найважчий етап – потуги, які тривали 25 хвилин. Увесь цей непростий шлях поруч із нею пройшов чоловік Кирило. Хоча в найкритичніший момент він виходив із палати, його підтримка стала для зірки безцінною.

Я навіть не уявляю, чоловіки, як це – бачити, що твоя дружина відчуває такий біль, і не мати змоги допомогти. Я вдячна, Кірюша, що ти був поряд,

– зворушливо підсумувала щаслива мама.

Дівчинка з'явилася на світ 7 жовтня 2026 року, і батьки назвали її Вів'єн. Тоді ж новоспечена матуся вперше показала милі кадри з крихіткою на руках.