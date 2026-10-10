Причому артистка вирішила не тримати інтригу довше, ніж потрібно: одразу розсекретила і дату народження малечі, і її незвичайне ім'я. Як повідомляє 24 Канала про радісне поповнення Кожевнікова повідомила 10 жовтня у своєму інстаграмі.

Як Анастасія Кожевнікова назвала доньку

Дівчинка з'явилася на світ 7 жовтня 2026 року. Разом із чоловіком Кирилом співачка назвала первістка Вів'єн.

Vivien. 07.10.26, – лаконічно підписала новоспечена матуся публікацію.

Анастасія також показала відео з пологового будинку, де тримає крихітку на руках. На одному з кадрів малеча позує у милому в'язаному костюмчику з бджілками.

Нагадаємо, про вагітність Кожевнікова оголосила у червні, опублікувавши ефектну фотосесію з округлим животиком. А вже в липні разом із чоловіком влаштувала камерне гендер-паті на морському узбережжі. Стать майбутньої дитини пара дізналася завдяки торту з рожевою начинкою.

До слова, з Кирилом артистка знайома ще зі шкільних років. У 2018 році закохані побралися. Того ж року Анастасія залишила "ВІА Гру", в якій виступала п'ять років, і розпочала сольну кар'єру.



До слова, не так давно вперше стала мамою українська телеведуча Соломія Вітвіцька.



