При этом артистка решила не держать интригу дольше, чем нужно: сразу раскрыла и дату рождения малышки, и ее необычное имя. Как сообщает 24 Канал, о радостном пополнении в семье Кожевникова сообщила 10 октября в своем инстаграме.

Как Анастасия Кожевникова назвала дочь

Девочка появилась на свет 7 октября 2026 года. Вместе с мужем Кириллом певица назвала первенца Вивьен.

Vivien. 07.10.26, – лаконично подписала публикацию новоиспеченная мамочка.

Анастасия также показала видео из роддома, где держит малышку на руках. На одном из кадров малышка позирует в милом вязаном костюмчике с пчелками.

Напомним, о беременности Кожевникова объявила в июне, опубликовав эффектную фотосессию с округлившимся животиком. А уже в июле вместе с мужем устроила камерную гендер-вечеринку на морском побережье. Пол будущего ребенка пара узнала благодаря торту с розовой начинкой.

К слову, с Кириллом артистка знакома еще с школьных лет. В 2018 году влюбленные поженились. В том же году Анастасия покинула "ВИА Гру", в которой выступала пять лет, и начала сольную карьеру.



Кстати, не так давно впервые Украинская телеведущая Соломия Витвицкая стала мамой.