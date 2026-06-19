Кожевникова поделилась радостной новостью на своей странице в инстаграме. Певица опубликовала фото с округлившимся животиком.

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Анастасия Кожевникова показала серию фотографий, сделанных на берегу моря. Она позировала в длинном полупрозрачном платье с блестками. Свой образ певица дополнила серьгами и кольцом.

Моя новая эра,

– написала Кожевникова.

Анастасия Кожевникова беременна / Фото с инстаграма певицы

Пока Анастасия не раскрыла других подробностей. В комментариях под постом её поздравили Богдан Беспалов, Рамина Эсхакзай, бывшие солистки группы "ВИА Гра" – Эрика Герцег, Миша Романова и Ксения Попова.

Напомним, в 2013 году Анастасия Кожевникова приняла участие в шоу "Хочу в "ВИА Гру"", после чего вошла в состав группы вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег. Певица покинула коллектив в 2018 году.

С кем замужем Анастасия Кожевникова?

Избранника Анастасии Кожевниковой зовут Кирилл. Они поженились в 2018 году в День Независимости Украины. Пара обменялась клятвами в одном из загородных комплексов Киева.

На торжестве присутствовали Эрика Герцег, Миша Романова и Екатерина Осадчая.

Певица не рассказывает о своей личной жизни публично.