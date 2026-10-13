Артистка поделилась своими эмоциями и пережитым с подписчиками в инстаграме. Все началось посреди ночи с внезапного отхождения вод, после чего супруги немедленно отправились в больницу. По дороге раздалась сирена, однако в медицинском учреждении было полностью оборудованное убежище с родильными залами.

Анастасия была твердо настроена на естественные роды без обезболивания. Она мечтала о родах в воде и прыжках на фитболе под спокойную музыку. Однако реальность внесла свои суровые коррективы.

Но уже при раскрытии 3 сантиметра я поняла, что выдержать это для меня невозможно! Девочки, эпидуральная анестезия – это благодать,

– призналась певица.

После отбоя тревоги роженицу перевели в обычный зал, где начался самый тяжелый этап – потуги, которые длились 25 минут. Весь этот непростой путь рядом с ней прошел ее муж Кирилл. Хотя в самый критический момент он выходил из палаты, его поддержка стала для звезды бесценной.

Я даже не представляю, мужчины, каково это – видеть, что твоя жена испытывает такую боль, и не иметь возможности помочь. Я благодарна, Кирюша, что ты был рядом,

– трогательно подытожила счастливая мама.

Девочка появилась на свет 7 октября 2026 года, и родители назвали ее Вивьен. Тогда же новоиспеченная мамочка впервые показала милые кадры с крохоткой на руках.