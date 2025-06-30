На тлі скандалу з Вєркою Сердючкою: Приходько заявила, що повертає російськомовний репертуар
- Анастасія Приходько оголосила про повернення російськомовних пісень у свій репертуар.
- Сталося це після скандалу з Вєркою Сердючкою, який виник через виконання її російськомовних пісень на концерті в Києві.
Після скандалу з виступом Вєрки Сердючки в Києві, де прозвучали пісні російською мовою, свої думки висловили українські зірки. Дехто, як Оля Цибульська, наголосила на важливості використовувати українську мову в сучасних реаліях.
Водночас іншу позицію озвучила Анастасія Приходько. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.
До теми Нехай йдуть у п*зду, – Вєрка Сердючка різко відреагувала на скандал через пісні російською
Приходько заявила, що повертає у свій репертуар російськомовні пісні. Зокрема – композицію "Безответно", яку свого часу виконувала разом з російським співаком Валерієм Меладзе.
У цій заяві немає ані сарказму, ані претензій до легендарної Вєрки Сердючки. Андрій Данилко – справжня легенда. Я виросла на його альбомах, особливо на "После тебя". Мені особисто омбудсмен дозволив співати! Тож тему закрито. До речі, Віктор Цой теж не заборонений – шах і мат,
– додала артистка.
У який скандал втрапила Вєрка Сердючка
13 червня під час концерту артистки в Києві пролунали російськомовні хіти "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Це викликало хвилю обурення в соцмережах – багато українців розкритикували виконання пісень російською в умовах війни.
Втім, як згодом пояснив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, закон не забороняє виконання пісень іншими мовами. Обмеження стосуються лише проведення самих заходів.