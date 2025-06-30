На фоне скандала с Веркой Сердючкой: Приходько заявила, что возвращает русскоязычный репертуар

После скандала с выступлением Верки Сердючки в Киеве, где прозвучали песни на русском языке, свои мысли высказали украинские звезды. Некоторые, как Оля Цибульская, отметила важность использовать украинский язык в современных реалиях.

В то же время другую позицию озвучила Анастасия Приходько. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

К теме Пусть идут в п*зду, – Верка Сердючка резко отреагировала на скандал из-за песен на русском

Приходько заявила, что возвращает в свой репертуар русскоязычные песни. В частности – композицию "Безответно", которую в свое время исполняла вместе с российским певцом Валерием Меладзе.

Анастасия Приходько заявила, что возвращает в свой репертуар русскоязычные песни / Скриншот из инстаграм-сторис

В этом заявлении нет ни сарказма, ни претензий к легендарной Верке Сердючке. Андрей Данилко – настоящая легенда. Я выросла на его альбомах, особенно на "После тебя". Мне лично омбудсмен разрешил петь! Так что тема закрыта. Кстати, Виктор Цой тоже не запрещен – шах и мат,

– добавила артистка.

Анастасия Приходько высказалась о скандале с Веркой Сердючкой / Скриншот из инстаграм-сторис

В какой скандал попала Верка Сердючка

13 июня во время концерта артистки в Киеве прозвучали русскоязычные хиты "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана". Это вызвало волну возмущения в соцсетях – многие украинцы раскритиковали исполнение песен на русском в условиях войны.

Однако, как впоследствии объяснил языковой омбудсмен Тарас Кремень, закон не запрещает исполнение песен на других языках. Ограничения касаются только проведения самих мероприятий.