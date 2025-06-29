Артистка публично прокомментировала хейт. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Новости.LIVE Одесса.
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Так, во время выступления Андрей Данилко эмоционально высказался в адрес критиков: "Если не любят нас – пусть идут в п*зду!".
Также он обратился "к нашим омбудсменам".
Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном,
– заявил артист со сцены.
Кроме этого, Сердючка исполнила Poezd "kiev - Odessa" на украинском языке, однако не отказалась и от своего русского репертуара.
Что известно о скандале с Веркой Сердючкой
- 13 июня в Киеве состоялся концерт, где Андрей Данилко спел песни на русском – среди них "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана". В то же время украинцы упрекнули артиста за использование языка страны-агрессора во время полномасштабной войны.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что информацию о выполнении треков на русском передали на рассмотрение Нацполиции.
- В результате выяснилось, что законодательного запрета на исполнение русскоязычных песен в Украине нет, поэтому Данилко имеет право исполнять композиции из своего репертуара на русском языке.