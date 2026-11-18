Акторка Анастасія Цимбалару відверто розповіла про особисте життя після розриву з Григорієм Баклановим.

Зірка зізналася, чи готова знову піти під вінець та стати мамою. Своїми думками щодо створення сім'ї Анастасія поділилася в інтерв'ю виданню ELLE.

Зокрема, знаменитість звернула увагу на подвійні стандарти, які й досі побутують у суспільстві щодо віку та сімейного стану. Вона зазначила, що неодруженого чоловіка після тридцяти сприймають як "завидного холостяка", який насолоджується свободою, тоді як у незаміжній жінці одразу намагаються шукати якісь вади – хоча насправді в її житті все може бути чудово.

Цимбалару переконана: наявність шлюбу не визначає успішність жінки, а почуватися щасливою можна як у стосунках, так і без них. Анастасія також зізналася, що не проти вийти заміж удруге, проте це для неї точно не головна мета.

Для мене важливо не просто вийти заміж, а зустріти людину, з якою справді захочеться розділити життя. І я точно не вважаю, що після тридцяти потрібно погоджуватися на компроміси зі своїми почуттями лише заради статусу заміжньої жінки... Для мене важливіші якість стосунків і почуття, а не штамп у паспорті,

– підкреслила акторка.

Заговорила Цимбалару і про дітей. Вона не проти стати мамою, але хоче, щоб це було за покликом серця, а не через вік чи тиск людей.

До материнства я також ставлюся з великою теплотою. Не виключаю, що цей досвід ще може стати частиною мого життя. Але мені хочеться, щоб усе відбувалося усвідомлено, з любові та внутрішньої готовності, а не через вік, суспільні очікування чи страх щось не встигнути. Я вірю, що в кожного свій життєвий шлях і не варто підлаштовувати його під чужий календар,

– зазначила Анастасія.

Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграм-сторінки nastya_tsymbalaru

Нагадаємо, колишній чоловік Анастасії Григорій Бакланов у жовтні розповів про нові стосунки. Експодружжя оголосило про розрив навесні 2024 року після майже десяти років спільного життя.