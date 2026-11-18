Звезда призналась, готова ли она снова выйти замуж и стать мамой. Своими мыслями о создании семьи Анастасия поделилась в интервью изданию ELLE.

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В частности, знаменитость обратила внимание на двойные стандарты, которые до сих пор бытуют в обществе в отношении возраста и семейного положения. Она отметила, что неженатого мужчину после тридцати воспринимают как "завидного холостяка", наслаждающегося свободой, тогда как в незамужней женщине сразу пытаются найти какие-то недостатки – хотя на самом деле в ее жизни все может быть прекрасно.

Цимбалару убеждена: наличие брака не определяет успешность женщины, а чувствовать себя счастливой можно как в отношениях, так и без них. Анастасия также призналась, что не против выйти замуж во второй раз, однако это для нее точно не главная цель.

Для меня важно не просто выйти замуж, а встретить человека, с которым действительно захочется разделить жизнь. И я точно не считаю, что после тридцати нужно соглашаться на компромиссы со своими чувствами только ради статуса замужней женщины... Для меня важнее качество отношений и чувства, а не штамп в паспорте– подчеркнула актриса.

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Цимбалару заговорила и о детях. Она не против стать мамой, однако хочет, чтобы это было по зову сердца, а не из-за возраста или давления окружающих.

К материнству я также отношусь с большой теплотой. Не исключаю, что этот опыт еще может стать частью моей жизни. Но мне хочется, чтобы все происходило осознанно, из любви и внутренней готовности, а не из-за возраста, общественных ожиданий или страха что-то не успеть. Я верю, что у каждого свой жизненный путь и не стоит подстраивать его под чужой календарь– отметила Анастасия.

Анастасия Цимбалару / Фото со страницы в инстаграме nastya_tsymbalaru

Напомним, бывший супруг Анастасии Григорий Бакланов в октябре рассказал о новых отношениях. Бывшие супруги объявили о разрыве весной 2024 года после почти десяти лет совместной жизни.