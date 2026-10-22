Артист обычно неохотно комментирует отношения, однако в интервью Маричке Падалке на ее YouTube-канале сделал исключение – рассказал об общении с бывшей женой и новой любви.

Как признался актер, они с избранницей вместе уже два года. Ранее он рассказывал, что с любимой познакомились в реальной жизни, а не в интернете, и начали встречаться весной. Бакланов подчеркнул, что оба относятся к этому союзу очень серьезно и ответственно.

Счастье – быть дома с семьей. Когда ты стремишься быть дома и отдохнуть,

– поделился Григорий.

Он также пояснил, что для него начало отношений – это всегда взвешенный и уверенный шаг, свидетельствующий о намерении строить общее будущее.

Кроме того, Григорий высказался об отношениях с бывшей женой Анастасией Цимбалару. Пара была вместе почти десять лет, три из которых – в браке, прежде чем в марте 2024 года объявила о разрыве.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / Фото из соцсетей актеров

Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Некоторое время актеры даже продолжали играть в одном спектакле, пока их графики окончательно не разошлись, но при необходимости готовы выходить на одну сцену и в дальнейшем.

Интервью с Григорием Баклановым: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее Григорий Бакланов уже демонстрировал свою новую избранницу в соцсетях.