Анастасія Цимбалару зізналась, в яких стосунках перебуває з ексчоловіком

Акторка Анастасія Цимбалару розповіла, які у неї стосунки з колишнім чоловіком Григорієм Баклановим. Також вона поділилась, чому більше не хоче виходити заміж.

Цимбалару зауважила, що в них з Григорієм Баклановим хороші стосунки. Вони спілкуються та дружать, передає Show 24 з посиланням на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ".

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Анастасія Цимбалару поділилась, як вдалося зберегти хороші стосунки з колишнім чоловіком.

Просто двоє дорослих людей, які вміють розмовляти, які приймали дорослі рішення, які відпустили образи, які чують одне одного, поважають одне одного,

– зазначила вона.

Для довідки! Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов оголосили про розлучення у березні 2024 року.

Анастасія Цимбалару в проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Чому Анастасія Цимбалару не хоче заміж

Крім того, акторка пояснила, чому більше не хоче виходити заміж.

Мені зараз подобається відчувати свободу. Мені зараз подобається фокусуватися на своїх цілях, на своїх амбіціях. І мені подобається присвячувати час виключно собі,

– поділилась Анастасія Цимбалару.

Водночас Цимбалару зізналась, що готова стати мамою. Акторка сподівається, що їй вдасться створити повноцінну сім'ю, проте наразі без одруження. Вона ніколи не вважала штамп у паспорті важливим.