Подробицями Цимбалару поділилась у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ", інформує Show 24. Вона зауважила, що має власну квартиру та вважає, що може прожити на 1000 доларів.

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Але в мене є команда. В мене є люди, за яких я несу відповідальність. І мені їм потрібно платити зарплатню щомісяця. Тому це трошки ускладнює процес,

– підкреслила акторка.

Анастасія Цимбалару розповіла, що народилася у небагатій сім'ї й "тривалий час йшла до певного рівня достатку". Акторка не боїться безгрошів'я, вона боїться, що не зможе платити людям, адже має велику команду.

Анастасія Цимбалару у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Анастасія Цимбалару про фінансову подушку

Цимбалару також зізналась, що зараз більше грошей їй приносить акторство, а не блог в інстаграмі. Крім того, акторка пригадала, що мала фінансову подушку, коли почалася війна.

Потім, десь за пів року, її не стало, тому що ми пішли у волонтерство. Як виявилося, волонтерство – це не тільки збирати донати і щось організовувати для інших людей, але й вкладати свої гроші, вкладати багато. Тому вони швидко закінчилися,

– поділилась Анастасія Цимбалару.

Під час повномасштабного вторгнення Анастасія почала розвивати свій блог в інстаграмі, бо розуміла, що ця справа може приносити дохід. Потім розпочалися зйомки. Так, акторці вдалося покращити ситуацію з фінансами.

"Але зараз зі збільшенням доходу – збільшується і кількість людей, які на тебе працюють. І збільшується твоя відповідальність перед ними. Тому я ще не досягла того рівня, коли можу сказати, що все працює на мене, а я тільки збираю вершки", – додала вона.

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