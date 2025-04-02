Зараз Євген та Ксенія Кошові забезпечують своїх матерів, також вони мають двох доньок – Варвару та Серафиму. Про це стало відомо з інтерв'ю подружжя Славі Дьоміну, інформує Show 24.

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Євген Кошовий та його дружина Ксенія поділилась, що у них є кредити на квартиру та на машину, які вони досі виплачують. Слава Дьомін запитав в подружжя, яка мінімальна сума їм потрібна на місяць, аби забезпечити родину. Ведучий зізнався, що йому, наприклад, необхідно приблизно 2,5 тисячі доларів.

Мабуть, у два рази більше (тобто 5 тисяч доларів – Show 24). Ви ж удвох живете, а нас шестеро,

– відповів Євген Кошовий.

Євген та Ксенія Кошові у Слави Дьоміна: дивіться відео онлайн

Скільки грошей Ксенія Кошова витрачає на себе

Дьомін поцікавився у Ксенії, скільки грошей на місяць їй потрібно виключно на себе. Кошова розповіла, що відвідує косметолога, робить манікюр, також вона любить ходити на шопінг, але "без фанатизму".

Я думаю, що до тисячі (доларів – Show 24), а може і менше,

– зазначила Ксенія Кошова.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Євген Кошовий розповів про неідеальні моменти у стосунках з дружиною. Інколи гуморист встає не з тієї ноги та "зривається" на Ксенії. А от свариться подружжя зараз не часто.