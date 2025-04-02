Сейчас Евгений и Ксения Кошевые обеспечивают своих матерей, также они имеют двух дочерей – Варвару и Серафиму. Об этом стало известно из интервью супругов Славе Демину, информирует Show 24.

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Евгений Кошевой и его жена Ксения поделилась, что у них есть кредиты на квартиру и на машину, которые они до сих пор выплачивают. Слава Демин спросил у супругов, какая минимальная сумма им нужна в месяц, чтобы обеспечить семью. Ведущий признался, что ему, например, необходимо примерно 2,5 тысячи долларов.

Видимо, в два раза больше (то есть 5 тысяч долларов – Show 24). Вы же вдвоем живете, а нас шестеро,

– ответил Евгений Кошевой.

Евгений и Ксения Кошевые у Славы Демина: смотрите видео онлайн

Сколько денег Ксения Кошевая тратит на себя

Демин поинтересовался у Ксении, сколько денег в месяц ей нужно исключительно на себя. Кошевая рассказала, что посещает косметолога, делает маникюр, также она любит ходить на шопинг, но "без фанатизма".

Я думаю, что до тысячи (долларов – Show 24), а может и меньше,

– отметила Ксения Кошевая.

Напомним, в этом же интервью Евгений Кошевой рассказал о неидеальных моментах в отношениях с женой. Иногда юморист встает не с той ноги и "срывается" на Ксении. А вот ссорятся супруги сейчас не часто.