У разговоре со Славой Деминым Евгений рассказал, что иногда встает не с той ноги, поэтому "срывается" на Ксении, передает Show 24. В то же время юморист признался, что потом жалеет об этом.

Тоже интересно Была любовницей олигарха: что известно о личной жизни скандальной блогерши Анны Алхим

Бывает такое, что встаешь не с той ноги, о чем-то думаешь не том и срываешься на Ксюше, а потом думаешь: "Зачем?" Это не каждый день, но бывают такие моменты. Я не могу сказать, что во время полномасштабного вторжения они участились. Они как были, так и остались. Я за это просто раскаиваюсь,

– поделился Евгений Кошевой.

По словам юмориста, они с женой разговаривают друг с другом, когда остаются наедине и расслабляются за бокалом вина или коктейля, ведь в быту все "очень сложно и напряженно".

Много дел, много негативной информации, которая льется из телеграм-каналов, из телевизора. Потому что у нас всегда, когда меня нет дома, работает телемарафон,

– поделился юморист.

Интервью с Кошевыми: смотрите видео онлайн

Кошевые рассказали, часто ли ссорятся сейчас

Сейчас Кошевые не часто ссорятся. Могут возникать недоразумения в бытовых вопросах, но до скандалов не доходит. Однако Евгений вспомнил ситуацию, когда у него погиб друг. Юморист не брал трубку от любимой, а она волновалась, ведь знала, что он находится в опасном месте.

Евгений Кошевой считает, что, скорее всего, не брал трубку от Ксении из-за того, что был гиперэмоциональным в тот вечер. Потом мужчина извинился перед женой.