Під час церемонії YUNA: Анатоліч "пройшовся" по Потапу, який відсиджується за кордоном

Днями в столиці відгриміла національна музична премія YUNA-2025. Ведучим події був шоумен Анатолій Анатоліч.

Прості зі сцени він згадав свого колегу-втікача Потапа, який під час війни в Україні відсиджується за кордоном. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Що ти знаєш про Бобула?".

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Так, в мережі з'явилось відео, як Анатолій Анатоліч проводить YUNA-2025. Під час одного з виступів, він згадав Олексія Потапенка, який раніше теж вів церемонію нагородження. Виявилося, що двоє чоловіків вже тричі були ведучими цього музичного заходу.

До цього рекордсменом за кількістю проведених премій YUNA був Потап. У нього було три премії YUNA, він їх вів. Сьогодні він не веде премію YUNA, а поводитися як довбодятел,

– сказав ведучий.

Для довідки! YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) – українська щорічна національна музична премія. Вона була заснована 27 жовтня 2011 року і проходила 14 разів.

Що відомо про виїзд Потапа за кордон

Останній візит репера в Україну відбувся минулого року, після чого він знову поїхав за кордон. Олексій стверджує, що має легальний спосіб виїжджати з України у час воєнного стану. При цьому, отриманий дозвіл на виїзд зобов'язує його повернутися.

Потапенко розповів, що всі його проєкт зараз розвиваються за межами країни.