Прости со сцены он вспомнил своего коллегу-беглеца Потапа, который во время войны в Украине отсиживается за границей. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Что ты знаешь о Бобуле?".

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Так, в сети появилось видео, как Анатолий Анатолич проводит YUNA-2025. Во время одного из выступлений, он вспомнил Алексея Потапенко, который ранее тоже вел церемонию награждения. Оказалось, что двое мужчин уже трижды были ведущими этого музыкального мероприятия.

До этого рекордсменом по количеству проведенных премий YUNA был Потап. У него было три премии YUNA, он их вел. Сегодня он не ведет премию YUNA, а ведет себя как долбодятел,

– сказал ведущий.

Для справки! YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) – украинская ежегодная национальная музыкальная премия. Она была основана 27 октября 2011 года и проходила 14 раз.

Что известно о выезде Потапа за границу

Последний визит рэпера в Украину состоялся в прошлом году, после чего он снова уехал за границу. Алексей утверждает, что имеет легальный способ выезжать из Украины во время военного положения. При этом, полученное разрешение обязывает его вернуться.

Потапенко рассказал, что все его проекты сейчас развиваются за пределами страны.