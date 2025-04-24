Она выразила боль и гнев от имени всех украинцев и прокомментировала призывы к мирным переговорам со страной-террористкой. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал первой леди Украины.

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В своем посте Зеленская отождествила всех украинцев с пострадавшими от обстрелов: "Мы все этот человек под завалами собственного дома. Мы все в марганецком автобусе. Мы в троллейбусе Сум. Мы на детской площадке Кривого Рога", – написала она, перечисляя места, которые за последнее время сильно пострадали от российских ракетных ударов.

Первая леди особенно остро высказалась относительно призывов к мирным переговорам.

Нам говорят: "Поговорим о мире?". Замечательная идея, но почему вы обращаетесь к людям под завалами, на медицинских носилках, к окровавленным, посеченным взрывчаткой, а не к тем, кто нас убивает, тех, кто это начал?,

– отметила супруга президента Украины.

Зеленская подчеркнула, что убийства прекратятся только тогда, когда их прекратит сам убийца, и призвала мир к осознанию того, через что проходит Украина ежедневно под российским террором.

Сил нам. Осознания – миру. Справедливости – всем,

– завершила свое обращение первая леди Украины.

Что известно о массированной российской атаке по Украине 24 апреля

По данным Воздушных Сил, ночью российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине, используя ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные БпЛА типа "Шахед" и дроны-имитаторы. Враг запустил 215 воздушных целей по Украине.

В результате российской атаки пострадали Киевская область, Харьковская область, Днепровская область, Житомирская область, Запорожье и Хмельницкая область.

По всей стране разрушения привели к масштабным спасательным операциям, которые продолжаются до сих пор – спасатели разбирают завалы поврежденных домов.

Ракетный удар унес жизни по меньшей мере 8 человек в Киеве и травмировал более 80 человек по всей стране.

Заметим, накануне мы писали о том, как украинские звезды высказались о массированной атаке по Украине.