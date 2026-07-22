Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП на своєму жовтому кабріолеті: Це не кров

Український телеведучий Анатолій Анатоліч потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Зірка розповів деталі інциденту та заспокоїв прихильників, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Про аварію шоумен повідомив в інстаграмі. Інцидент стався в Оболонському районі столиці. За словами ведучого, він рухався у щільному потоці автомобілів, коли попереду в середній смузі раптово зупинилася інша автівка.

Анатолій Анатоліч / фото з інстаграму

Машина, що мала розпізнавальний знак "У", стояла на дорозі без увімкненого аварійного сигналу або виставленого знаку. Анатолій Анатоліч не встиг вчасно зреагувати та перебудуватися в інший ряд, через що і відбулося зіткнення.

Сталась невеличка транспортна пригода. Головне – всі живі та здорові, ніхто не постраждав. Та й в автомобіля не такі серйозні пошкодження – крило і бампер. Це, до речі, за 20 років вперше когось зачепив, за 20 років за кермом. Я їхав у потоці, автомобіль з літерою У стояв у середній смузі, щось з ним сталося. Я не встиг перебудуватися,

– поділився ведучий.

Анатолій Анатоліч про ДТП / фото з інстаграму

Внаслідок ДТП ретро-кабріолет шоумена зазнав пошкоджень – зім'яті бампер та крило. На кузові автомобіля також залишилися яскраві сліди від машини іншого учасника аварії. Аби не лякати підписників, Анатоліч одразу пояснив походження червоних плям на відео.

Це не кров, це фарба червоного авто,

– наголосив він.

Наслідки ДТП / фото з інстаграму

До речі, учасник гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук відверто розповів про 10 операцій, які переніс після моторошної ДТП.