О ДТП шоумен сообщил в инстаграме. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. По словам ведущего, он двигался в плотном потоке автомобилей, когда впереди, в средней полосе, внезапно остановилась другая машина.
Анатолий Анатолич / фото из инстаграма
Машина, что имела опознавательный знак "У", стояла на дороге без включенного аварийного сигнала или выставленного знака. Анатолий Анатолич не успел вовремя среагировать и перестроиться в другой ряд, поэтому и произошло столкновение.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Произошло небольшое ДТП. Главное – все живы и здоровы, никто не пострадал. Да и у автомобиля повреждения не такие серьезные – крыло и бампер. Это, кстати, за 20 лет впервые кого-то задел, за 20 лет за рулем. Я ехал в потоке, автомобиль с буквой У стоял в средней полосе, что-то с ним случилось. Я не успел перестроиться,
– поделился ведущий.
Анатолий Анатолич о ДТП / фото из инстаграма
В результате ДТП ретро-кабриолет шоумена получил повреждения – помятые бампер и крыло. На кузове автомобиля также остались яркие следы от машины другого участника аварии. Чтобы не пугать подписчиков, Анатолич сразу объяснил происхождение красных пятен на видео.
"Это не кровь, это краска красного автомобиля",
– подчеркнул он.
Последствия ДТП / фото из инстаграма
Кстати, участник группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук откровенно рассказал о 10 операциях, которые перенес после ужасающего ДТП.