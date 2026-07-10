Участник триумфальной группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук поразил откровенным признанием в интервью журналистке Мирославе Мандзюк, впервые подробно рассказав об ужасном ДТП, которое едва не стоило ему жизни и заставило заново учиться ходить.

Жуткая трагедия, навсегда разделившая жизнь артиста на "до" и "после", произошла еще в 2014 году. Тогда молодого парня на полной скорости сбил мотоцикл. Удар был настолько сильным, что Тимофей получил травмы, несовместимые с нормальной жизнью, и мгновенно оказался на больничной койке, где провел долгие месяцы.

У меня была авария. Меня сбил мотоцикл. Очень долго лежал в больнице. Сделали около 10 операций. Нога была сломана, коленная чашечка оказалась где-то на бедре, образовался такой бугорок. Челюсть была сломана и свисала. Была проблема из-за сильного удара в живот. Пришлось заново учиться ходить. Долгое время я лежал после операций. Когда я на пляже, то до сих пор спрашивают, удалена ли у меня почка, потому что там большой шрам. Теперь 2 мая – мой второй день рождения,

– эмоционально поделился пережитым ужасом сопилкарь.

Тимофей Музычук / фото из инстаграма

Этот мучительный опыт полностью перевернул сознание будущей звезды и заставил его переоценить повседневные вещи, которые здоровым людям кажутся привычными. Тимофей признался, что именно в тот самый тяжелый период борьбы за собственное тело у него исчезли любые юношеские комплексы.

Когда оказываешься в такой ситуации, то разные комплексы… Становится все так. У меня была мечта пробежаться. Банально звучит, но это так. Тогда все комплексы разрушились,

– подчеркнул исполнитель.

Напомним, что ранее Тимофей Музычук делился другими интересными историями, в частности о своем визите в поместье легендарного Шварценеггера.