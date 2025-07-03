"Будь щасливою завжди": Анатолій Анатоліч чуттєво звернувся до дружини у її день народження

Шоумен Анатолій Анатоліч привітав свою дружину, топпіарницю Юлу, з днем народження. Він також поділився спільними фотографіями з коханою.

Анатоліч опублікував зворушливий допис в інстаграмі, де написав теплі слова для Юли, інформує Show 24. Шоумен також показав архівні та нові фотографії з дружиною.

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Анатолій Анатоліч розповів, що різниця між опублікованими фото приблизно 17 років.

Ми багато чого пережили й продовжуємо переживати. Складні та веселі часи. Темні й світлі. Різні, як наші характери. До речі, в нас дуже різні погляди на багато речей, але це не заважає нам бути разом. Коли б мені сказали у 2009, що нас очікує такий цікавий шлях, я б не повірив, але точно погодився б пройти його з тобою знову,

– написав Анатоліч.

Анатоліч додав, що Юла встигає бути одночасно мамою, керівницею та красунею. Шоумен пожартував, що іноді коханій це вдається ціною його ментального здоров'я. Анатолій побажав дружині завжди бути щасливою.

Анатолій Анатоліч привітав дружину з днем народження / Фото з інстаграму шоумена

У коментарях під дописом люди вітають Юлу з днем народження.

Люблю тебе. Разом вже мій 17-й день народження. Дякую, що ти є. І що з тобою я можу бути собою,

– написала Юла під дописом Анатоліча.

Юла звернулася до Анатолія Анатоліча / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що подружжя виховує трьох дітей: Алісу, Лоліту та Ніла. Хрещеною матір'ю старшої доньки Анатолія Анатоліча і Юли є Світлана Лобода. У січні співачка приїжджала до Києва і зустрічалася з похресницею.