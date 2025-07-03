"Будь щасливою завжди": Анатолій Анатоліч чуттєво звернувся до дружини у її день народження
- Шоумен Анатолій Анатоліч привітав свою дружину Юлу з днем народження, поділившись спільними фотографіями в Instagram.
- Анатоліч зазначив, що різниця між опублікованими фото приблизно 17 років, та висловив вдячність за спільний шлях з Юлою.
Шоумен Анатолій Анатоліч привітав свою дружину, топпіарницю Юлу, з днем народження. Він також поділився спільними фотографіями з коханою.
Анатоліч опублікував зворушливий допис в інстаграмі, де написав теплі слова для Юли, інформує Show 24. Шоумен також показав архівні та нові фотографії з дружиною.
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Анатолій Анатоліч розповів, що різниця між опублікованими фото приблизно 17 років.
Ми багато чого пережили й продовжуємо переживати. Складні та веселі часи. Темні й світлі. Різні, як наші характери. До речі, в нас дуже різні погляди на багато речей, але це не заважає нам бути разом. Коли б мені сказали у 2009, що нас очікує такий цікавий шлях, я б не повірив, але точно погодився б пройти його з тобою знову,
– написав Анатоліч.
Анатоліч додав, що Юла встигає бути одночасно мамою, керівницею та красунею. Шоумен пожартував, що іноді коханій це вдається ціною його ментального здоров'я. Анатолій побажав дружині завжди бути щасливою.
У коментарях під дописом люди вітають Юлу з днем народження.
Люблю тебе. Разом вже мій 17-й день народження. Дякую, що ти є. І що з тобою я можу бути собою,
– написала Юла під дописом Анатоліча.
Нагадаємо, що подружжя виховує трьох дітей: Алісу, Лоліту та Ніла. Хрещеною матір'ю старшої доньки Анатолія Анатоліча і Юли є Світлана Лобода. У січні співачка приїжджала до Києва і зустрічалася з похресницею.