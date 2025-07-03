Анатолич опубликовал трогательное сообщение в инстаграме, где написал теплые слова для Юлы, информирует Show 24. Шоумен также показал архивные и новые фотографии с женой.

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Анатолий Анатолич рассказал, что разница между опубликованными фото примерно 17 лет.

Мы многое пережили и продолжаем переживать. Сложные и веселые времена. Темные и светлые. Разные, как наши характеры. Кстати, у нас очень разные взгляды на многие вещи, но это не мешает нам быть вместе. Когда бы мне сказали в 2009, что нас ожидает такой интересный путь, я бы не поверил, но точно согласился бы пройти его с тобой снова,

– написал Анатолич.

Анатолич добавил, что Юла успевает быть одновременно мамой, руководительницей и красавицей. Шоумен пошутил, что иногда любимой это удается ценой его ментального здоровья. Анатолий пожелал жене всегда быть счастливой.

Анатолий Анатолич поздравил жену с днем рождения / Фото из инстаграма шоумена

В комментариях под заметкой люди поздравляют Юлу с днем рождения.

Люблю тебя. Вместе уже мой 17-й день рождения. Спасибо, что ты есть. И что с тобой я могу быть собой,

– написала Юла под заметкой Анатолича.

Юла обратилась к Анатолию Анатоличу / Скриншот из инстаграма

Напомним, что супруги воспитывают троих детей: Алису, Лолиту и Нила. Крестной матерью старшей дочери Анатолия Анатолича и Юлы является Светлана Лобода. В январе певица приезжала в Киев и встречалась с крестницей.