В открытых источниках известно не так много деталей об истории любви звездной пары, однако о некоторых событиях вспомнить таки стоит, пишет Show24.

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Первая жена Сергея Танчинца и развод

Бывшая жена музыканта является сестрой бывшего концертного директора группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Ольги. Впервые Сергей увидел Анну на дне рождении помощницы, а позже она стала главной героиней клипа. Певец признавался, что тогда понял, что она будет его женой.

Но родные девушке не были рады этим отношениям. Анну даже отговаривали от женитьбы с Танчинцем. Но когда она забеременела, родственники благословили пару на счастливую и долгую семейную жизнь. В 2009 году у пары родилась дочь Анастасия, а через девять лет – сын Лукьян.

Сын Сергея Танчинца / Фото из инстаграма музыканта

29 сентября 2023 года супруги должны были праздновать 15-ю годовщину, однако было не суждено. Сергей и Анна разошлись разными дорогами.

Роман с Юлианой и предложение руки и сердца

Как известно, девушка уже давно работает пиарщицей группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Она признавалась, что благодаря этому сотрудничеству смогла вырасти как специалист и стать тем, кем является сейчас. Особую благодарность она выразила Сергею.

Ты пример упрямства, целеустремленности и чрезвычайно доброго сердца. Ты успеваешь писать хиты, играть 150 концертов в год, продюсировать проект, а параллельно еще думать о каждом и помогать сотням людей,

– написала Юлиана.

Юлиана и Сергей Танчинец / Фото из инстаграма девушки

В 2024 году появились первые слухи о романе фронтмена с пиарщицей. На этот вопрос тогда Сергей отвечал довольно лаконично, отметив, что его любимая всегда в сердце, однако комментировать личную жизнь он отказался.

В последующие месяцы в соцсетях начали появляться нежные и романтические фото пары, однако оба молчали. Но 9 мая прошлого года Юлиана опубликовала поздравления с днем рождения в соцсетях и призналась певцу в любви.

Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь,

– отметила Юлиана.

В марте этого года у девушки поинтересовались вопросом о возможной свадьбе и рождении детей.

Думаю, большинство влюбленных людей планируют и то, и другое. Мы придумали имена будущим детям на второй день наших отношений. Поэтому так, планируем. А насчет свадьбы в его классическом понимании – видимо, нет. Точно не в этих реалиях,

– ответила она.



Юлиана Корецкая о свадьбе и детях / Скриншот из инстаграма

Избранница Сергея также рассказывала, что в быту они разделили обязанности, а раз в два-три месяца заказывают клининг для генеральной уборки.

Сергей Танчинец с любимой / Фото из инстаграма Юлианы

Но сегодня, 2 июля, пара сделала новый шаг в отношениях. Сергей сделал Юлиане предложение руки и сердца. Она опубликовала сообщение с роскошным кольцом на безымянном пальце и шикарным букетом розовых пионов, подписав фото одним предложением: "Миллионы миллиардов "да"".

Юлиана Корецкая выходит замуж за Сергея Танчинца / Фото из инстаграма пиарщицы

В мае этого года актер Рамил Насиров сделал предложение своей девушке Юлии на берегу Черного моря в Одессе.