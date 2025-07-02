После того как озвучили имя победителя, на Нэнси и сам проект посыпался ряд обвинений, пишет Show24.

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Под последним сообщением в инстаграме победительницы можно прочитать не так много поздравлений, как обвинений в нечестной победе. По мнению людей, девушка выиграла несправедливо.

"Как можно дать победу человеку который только готовит азиатские блюда. И в финале приготовила сырую картошку. Денис и Екатерина молодцы".

"Впервые за все сезоны так открыто и нагло "вытащили" "победительницу"! Абсолютно незаслуженная победа! Нэнси даже в финал не должна была попасть со своим провальным блюдом".

"Поздравляю с несправедливой победой, я еще в середине сезона говорила, что выиграет Нэнси, потому что видела, как ее тянули к победе, ну такое".

"Складывается впечатление, что она просто протиснулась в финал, потому что кому-то так выгодно. Ее победа – полный абсурд и плевок в лицо тем, кто действительно имел талант и боролся честно".

Нэнси же никак не реагирует на такие упреки. Но на этом недовольство людей не закончились. В инстаграме Ольги Мартыновской, одной из судей проекта, пользователи задали несколько вопросов по финалу 15 сезона. Одним из вопросов был: "Почему вы выбрали именно Нэнси, а не Екатерину? Сколько денег заплатила Нэнси?"

Ольгу Мартыновскую спросили о подкупе на "Мастер Шефе" / Скриншот из инстаграм-сторис

Звездную судью рассмешил такой комментарий, но она заверила, что на этом проекте такое невозможно.

Друзья, прошу, перестаньте думать, что кто-то здесь что-то покупает. Можете спросить у участников любых сезонов, или кто-то вообще о таком слышал, или думает, что была возможность. Решение было единогласным. Не было споров. Решает вкус блюд. В нашем решении не было никаких сомнений,

– подытожила Мартыновская.

По ее словам, на финальное решение также влияют рост участников, как кулинаров на протяжении сезона, общая концепция меню, вкус блюд и впечатления после них.

Напомним, что Нэнси в финале проекта на закуску подала шримкейки с лаймом, дополненные пеной из кокосового молока и помидорами, компрессированные в пасте том-ям и чили. Основным блюдом был осьминог с соусом рамеско, а на десерт – свекла со смородиновым кюли и ароматом можжевельника и бисквит, пропитанный японским саке.