Після того як озвучили ім'я переможця, на Ненсі та сам проєкт посипалась низка звинувачень, пише Show24.

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Під останнім дописом в інстаграмі переможниці можна прочитати не так багато привітань, як звинувачень у нечесній перемозі. На думку людей, дівчина виграла несправедливо.

"Як можна дати перемогу людині яка тільки готує азійські страви. І у фіналі приготувала сиру картоплю. Денис і Катерина молодці".

"Вперше за всі сезони так відкрито і нагло "витягнули" "переможницю"! Абсолютно незаслужена перемога! Ненсі навіть у фінал не мала попасти зі своєю провальною стравою".

"Вітаю з несправедливою перемогою, я ще в середині сезону говорила, що виграє Ненсі, бо бачила, як її тягнули до перемоги, ну таке".

"Складається враження, що вона просто протиснулася в фінал, бо комусь так вигідно. Її перемога – повний абсурд і плювок в обличчя тим, хто справді мав талант і боровся чесно".

Ненсі ж ніяк не реагує на такі закиди. Та на цьому невдоволення людей не закінчились. В інстаграмі Ольги Мартиновської, однієї з суддів проєкту, користувачі поставили декілька запитань щодо фіналу 15 сезону. Одним із питань було: "Чому ви вибрали саме Ненсі, а не Катерину? Скільки грошей заплатила Ненсі?"

Ольгу Мартиновську запитали про підкуп на "Мастер Шефі" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зіркову суддю розсмішив такий коментар, але вона запевнила, що на цьому проєкті таке неможливе.

Друзі, прошу, перестаньте думати, що хтось тут щось купує. Можете запитати в учасників будь-яких сезонів, чи хтось взагалі про таке чув, чи думає, що була можливість. Рішення було одноголосним. Не було суперечок. Вирішує смак страв. У нашому рішенні не було ніяких сумнівів,

– підсумувала Мартиновська.

За її словами, на фінальне рішення також впливають зріст учасників, як кулінарів упродовж сезону, загальна концепція меню, смак страв і враження після них.

Нагадаємо, що Ненсі у фіналі проєкту на закуску подала шрімкейки з лаймом, доповнені піною з кокосового молока та помідорами, компресовані в пасті том-ям і чилі. Основною стравою був восьминіг з соусом рамеско, а на десерт – буряк зі смородиновим кюлі та ароматом ялівцю і бісквіт, просочений японським саке.