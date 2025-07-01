Григорій Решетник відповів, що у перших сезонах справді були випадки, коли в учасниць романтичного реаліті з'являлася до нього симпатія. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку шоу.
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Ведучий пригадав, як деякі учасниці на зустрічах з Холостяком розповідали, що їм наснився Решетник. Такі ситуації були курйозними як для самого героя, так і для шоумена. Та зараз подібні випадки стаються рідше.
Зараз все рідше, а раніше в сезонах частіше була закоханість. Я пам'ятаю, коли героїні на побаченні з Холостяком казали, що їм наснився Григорій Решетнік. Це реально було стрьомно не лише для Холостяка, а й для мене,
– зізнався ведучий проєкту.
Григорій Решетник відповідає на запитання про шоу "Холостяк": відео
Що відомо про новий сезон "Холостяка"
- У квітні творці шоу "Холостяк" офіційно продовжили романтичне реаліті-шоу на ще один сезон. Стало відомо, що головним героєм 14 сезону стане актор театру та кіно Тарас Цимбалюк.
- Актор пояснював своє рішення взяти участь у проєкті. Тарас Цимбалюк має хороші стосунки з каналом СТБ, до того ж нове телешоу стане для нього новим викликом. Та найважливіше, що артист не перебуває у стосунках вже кілька місяців.
- Зйомки 14 сезону "Холостяка" вже стартували. Перший знімальний день вечірки-знайомства тривав близько 30 годин без перерви.