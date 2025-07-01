Григорий Решетник ответил, что в первых сезонах действительно были случаи, когда у участниц романтического реалити появлялась к нему симпатия. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу шоу.
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Ведущий вспомнил, как некоторые участницы на встречах с Холостяком рассказывали, что им приснился Решетник. Такие ситуации были курьезными как для самого героя, так и для шоумена. Но сейчас подобные случаи происходят реже.
Сейчас все реже, а раньше в сезонах чаще была влюбленность. Я помню, когда героини на свидании с Холостяком говорили, что им приснился Григорий Решетник. Это реально было стремно не только для Холостяка, но и для меня,
– признался ведущий проекта.
Григорий Решетник отвечает на вопросы о шоу "Холостяк": видео
Что известно о новом сезоне "Холостяка"
- В апреле создатели шоу "Холостяк" официально продлили романтическое реалити-шоу на еще один сезон. Стало известно, что главным героем 14 сезона станет актер театра и кино Тарас Цимбалюк.
- Актер объяснял свое решение принять участие в проекте. Тарас Цимбалюк имеет хорошие отношения с каналом СТБ, к тому же новое телешоу станет для него новым вызовом. Но самое важное, что артист не состоит в отношениях уже несколько месяцев.
- Съемки 14 сезона "Холостяка" уже стартовали. Первый съемочный день вечеринки-знакомства длился около 30 часов без перерыва.