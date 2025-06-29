Водночас лише один з них отримав головний приз шоу – можливість навчатися у престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu в Парижі. Повідомляє Show 24 з посиланням на СТБ.

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Так, переможницею 15 сезону "Мастер Шеф" стала Ненсі Топко.

Вдячна всім і кожному. Дякую суддям, кожен вердикт, кожне зауваження, кожне ваше "вірю в тебе" – неоціненні. Це честь працювати поруч із такими шефами. Дякую всім, хто мене підтримував протягом сезону, ви – мої крила. Тільки вперед,

– написала дівчина в соцмережах після оголошення результатів.

Для довідки! Кожен фіналіст мав за три години приготувати сет із трьох страв – закуску, основну та десерт, об'єднаних єдиною концепцією. Свої роботи фіналісти презентували суддям шоу: Ектору Хіменесу-Браво, Ользі Мартиновській та Володимиру Ярославському.

Ненсі у фіналі проєкту на закуску подала шрімкейки з лаймом, доповнені піною з кокосового молока та помідорами, компресовані в пасті том-ям і чилі. Основною стравою був восьминіг з соусом рамеско, а на десерт – буряк зі смородиновим кюлі та ароматом ялівцю і бісквіт, просочений японським саке.

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Що відомо про Ненсі Топко

Дівчина не лише талановита кулінарка, а й успішна модель. З 15 років вона працює за кордоном, з'являлася на обкладинці Vogue Японія, брала участь у фотосесіях для Elle Czech Republic, Vanity Fair та інших глянцевих видань. Працювала в Сеулі, виходила на подіум під час Тижня моди в Мілані та знімалася в кампанії Valentino.

Однак, як зізнається сама Ненсі, саме кулінарія допомогла їй у найскладніший період життя – під час боротьби з анорексією. Подорожуючи світом, дівчина побувала у 26 країнах, де відкривала для себе нові смаки та національні страви. Саме любов до кулінарії надихнула її взяти участь у "Мастер Шеф" і зрештою привела 25-річну киянку до перемоги в проєкті.