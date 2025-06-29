Лорен підібрала елегантну, витончену й водночас дуже символічну сукню від Dolce & Gabbana. Вона розповідала, що почувається в ньому наче принцеса. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vougue.

До теми Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися у Венеції: перші фото з розкішного весілля

На весільній церемонії, що відбулася 27 червня у Венеції, Лорен Санчес з'явилася у вишуканій білосніжній сукні з силуетом "русалка". Вона ніжно облягала фігуру нареченої, розширюючись від колін і переходячи в довгий шлейф. Сукня була повністю прикрашена тонким мереживом, мала довгі рукави з прозорими вставками та високий комір.

Завершувала весільний look Санчес довга біла фата.

Лорен зробили гармонійну зачіску – розпущене, трохи зібране догори волосся – і ніжний легкий макіяж.

Жодного зайвого гламуру, якнайменше косметики. Це частина мого нового етапу. Я хочу бути максимально природною,

– зазначила знаменитість.

Цікаво, що спершу Санчес планувала одягти просту сучасну сексуальну сукню, але згодом змінила свою думку. Надихнула її акторка Софі Лорен – а саме її весільний образ у фільмі 1958 року "Плавучий будинок" (Houseboat).

На створення сукні для Лорен Санчес майстри витратили 900 годин ручної роботи. Зокрема й тому, що від коміра до самого подолу сукні тягнулися 180 крихітних ґудзиків, обтягнутих шовковим шифоном.

Весільна сукня Лорен Санчес / Фото з інстаграму дружини Безоса

Зауважимо, що на гала-вечірку перед весіллям Лорен одягнула не менш ефектне вбрання. Вона з'явилася в золотистій кутюрній сукні-корсеті від Schiaparelli з квітковою вишивкою. Напередодні наша редакція детальніше писала про цей образ нареченої Джеффа Безоса.