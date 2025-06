Церемонія одруження відбулась у п'ятницю, 27 червня. Про це пише Show 24 з посиланням на People.

Наречені побралися просто неба на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції. 61-річний засновник Amazon та 55-річна журналістка святкували весілля протягом кількох днів.

На свято запросили зіркових друзів: Опру Вінфрі, Орландо Блум, Кім Кардашян, Кріс Дженнер, Леонардо Ді Капріо. Серед відомих гостей також були королева Йорданії, Білл Гейтс, Франсуа-Анрі Піно.

Весільна церемонія розпочалась під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love у виконанні Маттео Бочеллі.



Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Вбрання наречених

Першими фото Лорен Санчес поділилась у своєму інстаграмі, змінивши назву профілю на "Лорен Санчес-Безос". Наречена обрала сукню від Dolce & Gabbana у стилі русалки, з корсетом, високою горловиною, довгим шлейфом та прикрашеною італійським мереживом ручної роботи.

Сукня нареченої / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Джефф Безос обрав класичний чорний костюм та білу сорочку з метеликом.

Пара планувала провести весільну церемонію 28 червня у Scuola Grande della Misericordia, але через місцеві протести вирішила змінити місце й час проведення.